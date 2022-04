Hitchcock/Truffaut

Synopsis

En 1962, Hitchcock et Truffaut s’enferment pendant une semaine à Hollywood pour mettre à jour les secrets de la mise en scène au cinéma. A partir des enregistrements originaux de cette rencontre qui servirent à élaborer le livre mythique Le Cinéma selon Hitchcock, ce film met en image la plus grande leçon de cinéma de tous les temps, et nous plonge dans l’univers de l’auteur de Psychose, Les Oiseaux et Sueurs froides.



D’une modernité incroyable, l’art d’Hitchcock est éclairé et expliqué par les réalisateurs d’aujourd’hui: Martin Scorsese, David Fincher, Arnaud Desplechin, Kiyoshi Kurosawa, Wes Anderson, James Gray, Olivier Assayas, Richard Linklater, Peter Bogdanovich et Paul Schrader.