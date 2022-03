est la seule réalisation de Noel Marshall , un film dont il est également producteur et scénariste et dans lequel il tient un rôle. Si la carrière de Marshall dans le cinéma a été relativement courte (il a participé à 5 projets seulement en dix-sept ans), il est par ailleurs connu pour être le producteur de L'Exorciste.

L'idée deprovient de l'amour que portaient Tippi Heddren et, alors en couple, pour les animaux sauvages. A la fin des années 60, ils se rendent en Afrique pour un tournage et s'entichent des fauves au point d'en recueillir dans leur ranch californien. Une centaine d'animaux (des tigres, des lions, des guépards et même des éléphants) apprivoisés mais non dressés composaient cet "élevage" très spécial.

L'amour du risque

Roar est considéré comme l'un des films les plus fous jamais réalisés et pour cause : il s'amuse à brouiller les frontières entre documentaire et fiction et met en scène des acteurs qui sont totalement à la merci des animaux, sans l’aide d’aucun trucage ni effets spéciaux.