Chaque magazine ou journal ayant son propre système de notation, toutes les notes attribuées sont remises au barême de AlloCiné, de 1 à 5 étoiles. Retrouvez plus d'infos sur notre page Revue de presse pour en savoir plus.

J'ai conscience que ce film ne réserve aucunes audaces sur le plan purement cinématographique ( j'entends par là " trouvailles visuelles ", " ruptures de ton " ou plus généralement " réalisation " ). Toujours est-il que je me suis pris une sacrée claque, de celles que l'on oublie pas de sitôt... Car le choc scénaristique d'Arlington Road est sans appel, son intrigue générant presque à elle seule - n'oublions pas pour autant Jeff ... Lire plus

Au risque d'aller à contre-courant de la majorité des spectateurs,je trouve que ce thriller paranoïaque vieillit vite et mal. On en voit désormais toutes les coutures,habitué aux retournements typique des séries des années 2000,et de l'ensemble des fictions de l'après 11 septembre. Évidemment,en 1998,le thème du mal qui peut se cacher au plus près de notre domicile,était puissant. Ce n'était pas encore l'obsession sécuritaire,mais ... Lire plus

Que faire quand on soupçonne ses voisins d'être terroristes et que personne ne vous prend au sèrieux? C'est à cette angoissante question que doit rèpondre un professeur d'universitè confrontè à un terrible cas de conscience! Cet homme est-il devenu paranoïaque ou a-t'il mis le doigt sur une conspiration meurtrière? L'intrigue, magistralement ècrite par Ehren Kruger qui tire son inspiration de l'attentat d'Oklahoma City de 1995, ... Lire plus

Secret de tournage

Angelo Badalamenti, compositeur Il a composé une quinzaine de musiques de films et signé l'un des thèmes les plus envoûtants de l'histoire de la télévision pour la série de David Lynch "Mystères à Twin Peaks". Angelo Badalamenti a collaboré avec David Lynch sur Blue Velvet,Sailor et Lula, Twin Peaks et Lost Highway.Il est également l'auteur de la musique de La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet.

Hope Davis ("Brooke Wolfe") Elle bénéficie d'une certaine renommée auprès des cinéastes indépendants new-yorkais. Remarquée dans le role principal de En route pour Manhattan de Greg Mottola, Hope Davis compte parmi ses succès critiques Back Home, de Bart Freunlich, et Next Stop Wonderland, de Brad Anderson, film présenté en avant-première au Festival de Sundance 1998 et primé lors du Festival de Deuville 1998.