Film culte à sa sortie, on a du mal aujourd'hui à comprendre l'engouement qu'avait pu provoquer ce film. Signé pourtant par l'habituellement excellent Alan J. Pakula, Klute ne se révèle qu'en définitive une croute assez prétentieuse, se perdant dans des digressions plus inintéressantes les unes que les autres, alourdis qui plus est par une photo tellement sombre que l'on n'y voit souvent plus rien. On a plus alors la moindre idée de ce à quoi voulait nous initier Pakula, tant le scénario est de plus incompréhensible, si bien que l'ensemble ressemble en définitive à un exercice de style plus que maladroit, tant l'ennui est lui aussi pesant. Peu de choses à sauver alors, à l'exception peut-être de ces deux excellents comédiens que sont Jane Fonda et Donald Sutherland, et quelques scènes de la vie quotidienne bien rendues, soutenue par une musique assez belle, mais c'est en définitive peu, beaucoup trop peu pour pouvoir nous intéresser ne serait-ce qu'un instant à ce polar prétentieux, incompréhensible et boiteux.