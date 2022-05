Don’t Look Up: Déni cosmique

Sentiment un peu paradoxal après le visionnage de Don't Look Up, qui s'annonce comme le météore de fin d'année de Netflix. Particulièrement cynique et grinçant, il nous pose en spectateur d'une société en déliquescence, dans lesquels deux scientifiques tentent de naviguer pour annoncer une probable fin du monde, à courte échéance. Et personne ne les entend, ni les politiques, futiles et sous influence, ni les médias. Don't Look Up ...

